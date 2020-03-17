За самоизоляцию украинцам компенсируют 50% зарплаты, – Фонд социального страхования

Фонд социального страхования Украины будет оплачивать больничные на случай заболевания коронавирусом работающих застрахованных лиц, их несовершеннолетних детей, а также нахождения в самоизоляции или под наблюдением в специализированных медучреждениях. Об этом сегодня, 17 марта, на брифинге сообщила руководитель Фонда социального страхования Елена Дума, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что общие правила оплаты больничных Фондом продолжают действовать сейчас на всей территории Украины.

«В случае заболевания самого застрахованного лица Фонд социального страхования Украины оплачивает лист нетрудоспособности начиная с 6-го дня и до полного выздоровления такого лица. В случае заболевания, например, ребенка до 14 лет больничный получает один из работающих родителей, и Фонд оплачивает больничный лист, начиная с 1-го дня до полного его выздоровления, но не более 14-ти календарных дней. В ситуации, к примеру, болезни ребенка до 14 лет, но нахождения его с одним из родителей в стационаре, такой больничный также оплачивается Фондом, начиная с 1-го дня заболевания ребенка и за все время нахождения его в стационаре», – уточнила Елена Дума.

По ее словам, если взять ситуацию, когда заболевает один из членов семьи, лист нетрудоспособности получает работающий член семьи, и он имеет право на оплату больничного из Фонда социального страхования за 3 календарных дня. В некоторых случаях законодательством предусмотрено до 7-ми календарных дней.

Глава Фонда акцентировала, что принятый Верховной Радой закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID–19)» расширил перечень страховых случаев. Так, на время самоизоляции для предотвращения распространения COVID-19 Фонд социального страхования будет компенсировать 50% заработной платы. Закон дает право застрахованным лицам получить помощь в случае временной нетрудоспособности по больничным на период нахождения в специализированных учреждениях здравоохранения, а также в самоизоляции под медицинским наблюдением.

Елена Дума отметила, что во время карантина действует особый порядок выдачи листов временной нетрудоспособности. Она обратила внимание, что такой больничный выдается инфекционистом или лечащим врачом в соответствии с выводами врача-эпидемиолога территориальной санитарно-эпидемологической станции.

«Получить больничный может лицо, которое временно отстранено от работы во время карантина, если его работа связана с обслуживанием населения, в случае, если это лицо контактировало с инфекционным больным или само является бактерионосителем. Также в случае, когда такое лицо не может быть переведено на другую работу по его согласию, Фондом социального страхования оплачивается лист нетрудоспособности», – сказала глава Фонда.

Елана Дума также напомнила, что если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, наложенным органами санэпидслужбы, помощь за счет средств Фонда социального страхования предоставляется с 1-го дня за все время отсутствия на работе по этой причине.

Она также добавила, что сейчас срочно разрабатываются упрощенные процедуры получения больничных листов и рассматривается введение электронных больничных.