На блокпосту в Славянском районе изъяли наркотики

На блокпосту в Славянском районе Донетчины правоохранители изъяли наркосодержащий медицинский препарат. Таблетки в личных вещах провозил 36-летний житель Винницкой области. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

«Утром на блокпосту возле с. Долина правоохранители остановили легковой автомобиль, направлявшийся в сторону Харькова. Одним из пассажиров оказался житель Винницкой области 1983 года рождения, у которого среди вещей находились таблетки медицинского препарата "Метадон". Данное вещество входит в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, оборот которых запрещен или ограничен законодательством Украины», – рассказали в полиции.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.