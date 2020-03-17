Подешевел газ: Украинцам снижают тарифы на тепло

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотрела в сторону уменьшения тарифы на тепло для населения. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в Facebook.

Отмечается, что в связи с удешевлением стоимости природного газа НКРЭКУ установила новые тарифы для 22-х региональных теплогенерирующих компаний.

«Так, средневзвешенные тарифы на тепловую энергию для нужд населения по сравнению с одобренными 21 февраля 2020 года снизились в среднем на 6,1%, и на 11,7% по сравнению с действующими с 17 января 2020 года», – говорится в сообщении регулятора.