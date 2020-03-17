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Карантин в Украине могут продлить, – Минздрав

17.03.20 16:39
Виктор Ляшко / Фото из открытых источников
Виктор Ляшко / Фото из открытых источников

Решение о возможном продлении карантина будет приниматься в зависимости от эпидемической ситуации в странах Европы и на территории Украины. Об этом сегодня, 17 марта, на брифинге заявил замминистра здравоохранения главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, пишет «Украинская правда».

«Будет продолжаться карантин с учетом эпидемической ситуации у соседей, в странах Европейского союза и на территории Украины. Все мероприятия, которые мы делаем, сегодня мы делаем с превентивной целью. В то же время мы не исключаем введения мер реагирования в случае массового распространения заболеваемости на территории Украины. О возможности продления карантина мы как Минздрав будем выходить с позицией к Кабинету министров ближе к дате завершения действующего срока карантина», – сказал Ляшко.

Напомним, что Фонд социального страхования Украины будет оплачивать больничные на случай заболевания коронавирусом работающих застрахованных лиц, их несовершеннолетних детей, а также нахождения в самоизоляции или под наблюдением в специализированных медучреждениях.

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