В период карантина ДТЭК Донецкие электросети все услуги будет предоставлять дистанционно

В связи с введением в Украине строгого карантина из-за коронавируса, ДТЭК Донецкие электросети с 17 марта временно прекратит личный прием клиентов в центрах обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Все услуги будут предоставляться дистанционно. Получив ваше обращение через любой из каналов связи, наши сотрудники окажут вам необходимую консультацию и предоставят информацию о том, как оформить и получить услугу», – отметили в пресс-службе.

С помощью дистанционных сервисов можно:

передать показания счетчиков через личный кабинет клиента на сайте компании и личные сообщения на странице компании в Facebook;

сообщить/узнать информацию об отсутствии электроэнергии;

получить информацию о работе приборов учета (электрических счетчиков);

получить консультацию, если не работает счетчик;

заказать присоединение к сети;

оставить заявку на сбой в работе счетчика; параметризацию прибора учета;

контрольное снятие показаний; согласовать визит сотрудника компании;

получить консультации по вопросам электроснабжения.

Для того, чтобы воспользоваться дистанционными сервисами можно:

воспользоваться услугами на сайте компании;

позвонить в колл-центр по телефонам +38 (096) 450 0 473; +38 (099) 450 0 473; (0629)450 473;

направить обращение по электронной почте dtek_coordinators@beconnected.today;

обратиться на страницу ДТЭК Донецкие электросети в Facebook.

«Если ваш вопрос все-таки требует письменного обращения в компанию и не может быть решен через удаленные каналы обслуживания, вы сможете оставить его в ячейках для корреспонденции в Центрах обслуживания клиентов. ДТЭК Донецкие электросети, как большой ответственный бизнес, заботится о здоровье своих клиентов и сотрудников. Поэтому призывает жителей области воздержаться на время карантина от визитов в Центры обслуживания. Мы просим, по возможности, перенести все нестандартные вопросы, требующие личного обращения, на период после окончания карантина», – отметили в пресс-службе.