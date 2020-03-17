В период карантина ДТЭК Донецкие электросети все услуги будет предоставлять дистанционно

В связи с введением в Украине строгого карантина из-за коронавируса, ДТЭК Донецкие электросети с 17 марта временно прекратит личный прием клиентов в центрах обслуживания. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Все услуги будут предоставляться дистанционно. Получив ваше обращение через любой из каналов связи, наши сотрудники окажут вам необходимую консультацию и предоставят информацию о том, как оформить и получить услугу», – отметили в пресс-службе.
С помощью дистанционных сервисов можно:
- передать показания счетчиков через личный кабинет клиента на сайте компании и личные сообщения на странице компании в Facebook;
- сообщить/узнать информацию об отсутствии электроэнергии;
- получить информацию о работе приборов учета (электрических счетчиков);
- получить консультацию, если не работает счетчик;
- заказать присоединение к сети;
- оставить заявку на сбой в работе счетчика; параметризацию прибора учета;
- контрольное снятие показаний; согласовать визит сотрудника компании;
- получить консультации по вопросам электроснабжения.
Для того, чтобы воспользоваться дистанционными сервисами можно:
- воспользоваться услугами на сайте компании;
- позвонить в колл-центр по телефонам +38 (096) 450 0 473; +38 (099) 450 0 473; (0629)450 473;
- направить обращение по электронной почте dtek_coordinators@beconnected.today;
- обратиться на страницу ДТЭК Донецкие электросети в Facebook.
«Если ваш вопрос все-таки требует письменного обращения в компанию и не может быть решен через удаленные каналы обслуживания, вы сможете оставить его в ячейках для корреспонденции в Центрах обслуживания клиентов. ДТЭК Донецкие электросети, как большой ответственный бизнес, заботится о здоровье своих клиентов и сотрудников. Поэтому призывает жителей области воздержаться на время карантина от визитов в Центры обслуживания. Мы просим, по возможности, перенести все нестандартные вопросы, требующие личного обращения, на период после окончания карантина», – отметили в пресс-службе.