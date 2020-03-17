Карантин и ограничения привели к большому количеству проблем на всех КПВВ, – правозащитники

Карантин и введенные жесткие ограничения относительно пересечения линии разграничения неизбежно привели к большому количеству проблем на всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ). Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») на своей странице в Facebook.

«Где-то люди неправильно поняли представленную информацию, где-то не были своевременно проинформированы, а кто-то оказался в непредсказуемых обстоятельствах. Наши мониторы на КПВВ даже в этих условиях делают все, чтобы помочь людям», – говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты Фонда отслеживают ситуацию на местах.

Так, в Фонде представили информацию со слов мониторов, о ситуации 17 марта на КПВВ.

КПВВ «Гнутово»: по состоянию на 10:30 со стороны неподконтрольной правительству Украины территории (НПУТ) утром (в 7:00) находились 3 человека и 1 машина. Со стороны подконтрольной территории (ПУТ) – до 40 человек, а утром – до пяти. По состоянию на 15:40 не было ни людей, ни машин.

За этот период в сторону НПУТ не пропустили одну женщину с пропиской в ​​Киеве. Ее родственники живут в Мариуполе, поэтому она не возражала – и уехала с КПВВ.

КПВВ «Марьинка»: по состоянию на 9:14 в сторону НПУТ на паспортном контроле очереди до 60 человек, в сторону ПУТ – до 30. Машин нет. На 12:00 очередь в сторону ПУТ до 50 человек. В сторону ПУТ – 7 человек. Авто в сторону ПУТ нет. В сторону НПУТ – 2 авто.

В сторону НПУТ не пропущено 6 человек. В сторону ПУТ – 3 человека.

На «нулевом» блокпосту находились до 10 человек, которых после проверки пограничниками документов (регистрация на НПУТ) не пропустили даже в автобус. Люди приехали со стороны НПУТ.

КПВВ «Майорское»: лица, пересекающие КПВВ, двигались пешком, автомобильное сообщение возможно, однако фактически отсутствует.

По состоянию на 11:00 на КПВВ «Майорское» со стороны НПУТ не пропустили на ПУТ 25 человек, еще 30 человек самостоятельно, находясь на «нулевом» блокпосту, приняли решение не въезжать на подконтрольную территорию.

В направлении НПУТ не пропустили 15 человек, еще 8 человек самостоятельно приняли решение не выезжать.

На КПВВ «Новотроицкое» сегодня мониторы не работали. По КПВВ «Станица Луганская» информация ожидается.

Напомним, на время действия ограничений, установленных для КПВВ на Донбассе на время действия карантина, не будет осуществляться пропуск граждан на основании справок переселенца.

С разъяснением относительно пересечения КПВВ в режиме ограниченного пропуска, который вводится с 16 марта по 3 апреля 2020 года можно ознакомиться здесь.