На Донетчине мужчина до смерти забил гражданскую жену

Житель Мариуполя во время ссоры до смерти забил гражданскую жену и пытался скрыть преступление. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

О смерти супруги мужчина сообщил в полицию 13 марта. «Во время празднования семейного праздника между сожителями, употреблявшими алкогольные напитки, возникла ссора. В ходе конфликта 46-летний мужчина стал бить свою 45-летнюю гражданскую жену руками и ногами. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. Поняв, что за убийство его ждет наказание, злоумышленник решил скрыть свое непосредственное участие в совершении преступления и сам позвонил в полицию. Настоящая причина смерти погибшей была установлена во время проведения судмедэкспертизы», – рассказали в пресс-службе.

По факту преступления отрыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.