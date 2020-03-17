Как повлияют на жизнь украинцев новые законы, принятые в связи с коронавирусом

Комплексный закон о борьбе с коронавирусом и закон о доступности закупок лекарственных средств и медицинских изделий были приняты на внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоялось сегодня, 17 марта. Какие изменения приняли парламентарии, сообщают «Факты ICTV».

Ответственность за нарушение обсервации

Согласно закону, предусматривается административная и уголовная ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом. Административная ответственность предусматривает штраф от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов (от 17 тыс. грн до 32 тыс. грн), а для должностных лиц – от 2 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов (от 32 тыс. грн до 170 тыс. грн).

Уголовная – если действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение заболевания, то они наказываются штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок до трех лет.

Если такие действия приведут к гибели людей или к другим тяжким последствиям, то виновному грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Дополнительные выплаты медперсоналу

Медработникам, которые задействованы на работах по ликвидации коронавируса в Украине, будут доплачивать до 200% зарплаты.

Также доплаты получат отдельные категории работников, которые обеспечивают основные сферы жизнедеятельности.

Украинцам не будут начислять штрафы за несвоевременную уплату коммуналки во время карантина

На период действия карантина законом № 3219 запрещается начисление и взыскание штрафов за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, запрещается прекращение или приостановление предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

Также на период установления карантина граждан не могут принудительно выселять из жилых домов при принудительном исполнении решений судов о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Доступность закупок лекарственных средств и медицинских изделий

Закон № 2538 предусматривает своевременное обеспечение пациента необходимыми, безопасными и качественными лекарствами. Кроме того, после его принятия:

процедуры закупки будут прозрачными, понятными, быстрыми и эффективными;

упрощается порядок ввоза лекарств, которые прошли регистрацию в странах-лидерах медицинского контроля, не будет лишних задержек и отказов в предоставлении необходимого препарата из-за того, что он на перерегистрации;

устанавливается система, которая будет экономить бюджетные средства, поскольку устранит коррупционные факторы в механизме закупок;

упорядочиваются закупки, ведь они направлены через одно юридическое лицо, созданное государством, которое будет закупать и распространять лекарства в соответствии с потребностями.

Налоговые изменения во время карантина

Закон № 3220 предусматривает:

временную отмену штрафов и пени за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;

отмену налога на коммерческую недвижимость и землю;

освобождение от единого социального взноса всех ФЛП и тех, кто занимается независимой профессиональной деятельностью;

освобождение бизнеса от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства с 1 марта по 31 мая. Эта норма не будет касаться нарушений в уплате НДС, акцизов и ренты;

на три месяца отсрочка обязательного введения РРО;

введение временного моратория на новые документальные и фактические налоговые проверки и продолжение начатых с 18 марта по 31 мая 2020 года.

Кроме того, закон о борьбе с коронавирусом предусматривает возможность работы дома для работников, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и предоставление по их согласию отпуска.

Владельцы могут изменять режимы работы органов, заведений, предприятий, учреждений, организаций, в частности, по приему и обслуживанию физических и юридических лиц с обязательным информированием населения об этом через веб-сайты и другие коммуникационные средства.

Напомним, что для переселенцев и жителей временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой и Луганской областей закон №3219 предусматривает решение блока важных вопросов, в том числе отсрочку 60-дневной верификации, запрет на прекращение выплат «Ощадбанком» и запрет на проверки по месту жительства.