Жестокое обращение и пытки людей: Участнику НВФ «ЛНР» сообщили о подозрении

Сотрудники Офиса Генерального прокурора (ОГП) сообщили о подозрении «командиру» незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Отдельная военная комендатура ЛНР» в незаконном лишении свободы людей и жестоком обращении с гражданским населением. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба ОГП.

По версии следствия, участник НВФ подозревается в том, что, в нарушение норм международного гуманитарного права, с июня 2014 года организовал на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганской области работу по выявлению проукраински настроенных граждан, их задержанию и противоправному лишению свободы.

«После задержания этих людей массово удерживали в подвальных помещениях Луганской облгосадминистрации в ненадлежащих условиях, применяли физическую силу, причиняя телесные повреждения, а также пытали», – говорится в сообщении.

Сейчас следствием, которое проводит Главное следственное управление СБУ, установлено несколько десятков человек, которые находились в «военной комендатуре ЛНР» и к которым там применялись пытки.

«Досудебное расследование по ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины продолжается», – сказано в сообщении.

Санкция ч. 1 ст. 438 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.