Ринат Ахметов предложил создать «мозговой центр» для преодоления Украиной экономических вызовов

Идею создания единого «мозгового центра», чтобы преодолеть экономические вызовы, которые появятся перед Украиной, Ринат Ахметов озвучил в понедельник, 16 марта на встрече президента Владимира Зеленского с представителями крупного бизнеса. Встреча была созвана для того, чтобы выработать решения по борьбе с эпидемией коронавируса в стране.

Об этом LB.ua рассказали непосредственные участники встречи, а также – в эксклюзивном комментарии – подтвердил сам Ринат Ахметов.

«Сейчас многие говорят о рецессии глобальной экономики и, скорее всего, возможен новый мировой финансовый кризис. Для Украины это очень серьезный вызов, необходимо принимать быстрые и эффективные решения. Потому что когда, образно говоря, у них (в мире) – кашель, у нас – воспаление легких», – отметил Ринат Ахметов.

Для преодоления подобного рода проблем, по его мнению, необходимо оперативно создать «мозговой центр» – «мощный аналитический центр, куда бы вошли лучшие умы Украины и мира».

«Думаю, крупный бизнес готов оплатить работу такого центра», – добавил Ринат Ахметов.