Ждут, когда заразятся: Родители возмущены тем, что в школах «ДНР» не ввели карантин

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области, несмотря на сложную обстановку с заболеванием гриппом, не вводят карантин в школах. Об этом сегодня, 17 марта, пишут в соцсетях.

«Приказ министерства науки и образования ДНР. Карантин не объявлен. Посещение учебных заведений по решению родителей...», – говорится в сообщении.

Родители недовольны этим решением:

Елена: «По решению родителей!!! Впервые слышу! У нас никто не спрашивал!!!»;

Ксюша: «Они, идиоты, ждут, пока дети начнут болеть, потом введут карантин, когда позаражаются, а когда обратишься в больницу, они потом "ОРЗ" напишут, знаю, сталкивалась. После такого "ОРЗ" была пневмония, так что на усмотрение, лучше уж пусть дети дома будут... В 2014 году целый год дома просидели и ничего...»;

Наталья: «Кроме детских садов, там на усмотрение родителей».

Ранее местные интернет-ресурсы сообщали, что «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапка заявила, что на заседании «правительства» будет обсуждаться перевод на дистанционное обучение учащихся вузов и школ.

Напомним, что Долгошапка также сообщала, что на временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области на 16 марта под наблюдением по поводу коронавируса находятся два человека, но не был зафиксирован ни один случай заражения коронавирусом.