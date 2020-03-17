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Коронавирус: В Украине создадут Штаб национального спасения

17.03.20 17:51
Фото: kmu.gov.ua
Фото: kmu.gov.ua

Штаб национального спасения создадут при Кабмине в ближайшее время из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Украине. Об этом сегодня, 17 марта, заявил на брифинге глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, сообщает «ЛІГА.net».

«При правительстве создается в ближайшее время Штаб национального спасения, куда обязательно войдут представители каждой фракции», сказал Арахамия.

Он напомнил, что на встрече глав фракций, которая состоялась вчера ночью, была достигнута договоренность о том, что от каждой фракции будет 1-2 эксперта.

По его словам, они будут работать вместе: Офис президента, правительство и парламент. «Нарабатывать те решения, которые нам нужно будет выработать в зависимости от того, как будут развиваться события с эпидемией. Затем мы будем это готовить, объединять в такие пакеты законопроектов, созывать внеочередную сессию и голосовать», сообщил Арахамия.

Напомним, решением Кабинета Министров Украины 16 марта был принят ряд мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в том числе запрет железнодорожного, авиасообщения, автобусных пригородных, междугородных и межобластных пассажирских перевозок. Также ранее сообщалось, что на время действия ограничений, установленных для контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на Донбассе в течение карантина, не будет осуществляться пропуск граждан на основании справок переселенца.

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