Обстрел вблизи Новотошковского: Ранены двое украинских военных

На Донетчине вблизи Новотошковского сегодня, 17 марта, незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреляли из минометов позиции украинских военных. В результате двое военнослужащих получили осколочные ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Сегодня, 17 марта, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Так, по позициям украинских защитников вблизи Новотошковского, российские оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 15 мин. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения», – сказано в сообщении.

Отмечается, что военных эвакуационной техникой доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное.

«Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ», – сообщили в ООС.