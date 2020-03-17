Усиление карантинных мер в Украине: Эксперт рассказал о последствиях

В Украине из-за коронавируса усилят карантинные меры. Президент Украины также не исключает введение в стране чрезвычайного положения. Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Александр Леонов прокомментировал предложенные меры, передает «Слово і Діло».

Специалист убежден, что нельзя игнорировать ситуацию, с которой столкнулись в Европе, но, с другой стороны, власть реагирует реактивно. «Чем были обоснованы запретные меры, каким образом принимали решения? Например, в Китае метро не закрывали, в ряде европейских городов также», – поделился наблюдениями политолог.

На его взгляд, решение запретить работу метрополитена спорное.

Леонов также предположил, что вследствие предложенных мер малый бизнес потерпит серьезные экономические потрясения.

Политолог уточнил, что от экономических ведомств только ожидают программ кредитных каникул для малого и среднего бизнеса и концепцию налоговых изменений. Он отметил, что на сегодня для бизнеса конкретных мер еще нет, а убытки уже чувствуются. «Не исключено, что значительная часть малого бизнеса просто не сможет подняться, а сотни тысяч людей окажутся на улице», – выразил опасения эксперт.

Леонов акцентировал, что на текущем этапе в действиях власти нет системности. Он обратил внимание на заявление премьер-министра о том, что быстрые тесты для диагностики коронавируса прибудут только к концу недели.

В то же время, политолог напомнил, что 31 января президент Украины создал штаб по борьбе с коронавирусом. При этом, вчера, 16 марта, президент объявил о создании координационного совета по противодействию вирусу.

«Все это вызывает вопрос: что все это время делал штаб, созданный в конце января? Поскольку такие действия власти нельзя назвать системами, складывается впечатление, что усиление карантина принято для того, чтобы проголосовать земельную реформу, решить какие-то вопросы по ОРДЛО*. Власть пока что никак не развеивает эти подозрения», – считает Леонов.

Он выразил сомнения по поводу того, что в Киеве смогут реализовать данные запретные меры в полной силе. «Разговоры о том, что владельцы учреждений обеспечат транспортом, выглядят наивно. Когда принимают какое-то решение, тем более о введении ЧП в стране, то на столе должна быть уже программа, как это будет реализовано, каким конкретно образом» – прокомментировал политолог.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей