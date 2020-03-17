Подозрения на коронавирус: В Донецкой области сообщили, сколько людей ждут ответа

В Донецкой области на сегодня, 17 марта, есть 9 подозрений на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила заместитель начальника управления – начальника отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Александра Педенко, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

По ее словам, из 9 случаев 5 подозрений – в Мариуполе, 2 подозрения – в Краматорске, 2 – в Славянске.

Сейчас 7 биологических материалов находятся в лаборатории Киева, биоматериалы еще от двух человек доставят в ближайшее время. Врачи готовы и будут оказывать всяческую помощь, отмечается в сообщении.

Напомним, что на сегодня, 17 марта, в Украине зарегистрировано 7 случаев заболевания COVID-19.