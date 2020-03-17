Донетчина: На линии разграничения заработали новые молодежные центры (Фото)

В прифронтовом Марьинском районе (Донецкая обл.) в рамках проекта «Гідна країна для гідних людей» («Достойная страна для достойных людей») заработали новые молодежные центры. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Как отмечается, развитие сети молодежных центров дает возможность молодежи иметь свое личное пространство для проведения активного и полезного досуга, общения, обучения, обмена опытом.

Так, на днях свою работу презентовали новые молодежные центры в селах – Константиновка (МЦ «Гармония»), Катериновка (МЦ «FOX») и Елизаветовка («YelizavetCity»).

Как уточняется, сегодня в Донецкой области уже действует более 110 молодежных центров и пространств различной формы собственности. «Несмотря на сложные условия, одним из лидеров в области по созданию и развитию молодежной инфраструктуры является Марьинский район, который находится непосредственно на линии разграничения. Сейчас в районе проживает более 15,5 тыс. молодых людей. Несмотря на то, что совсем рядом постоянно происходят боевые действия, местная власть понимает важность поддержки молодежи, учитывает ее потребности и инициативы и создает пространства открытые и дружеские для молодежи», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ДонОВГА

В рамках проекта «Достойная страна для достойных людей» в течение 2017-2020 годов в районе открыто 7 молодежных центров и 1 молодежный центр в городе Курахово находится в стадии ремонта. Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству молодежи, военно-гражданской администрации города Марьинки и областной государственной администрации. Общая сумма финансирования из областного бюджета уже составила 3 ​​млн. 869 тыс. грн, из местного бюджета – 3 млн 449 тыс. грн.

Работой молодежных центров охвачено более 7 тыс. местной молодежи.