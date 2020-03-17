Будут ли дети учиться в июне-июле из-за карантина, – департамент Донецкой ОГА

В Краматорске (Донецкая обл.) состоялся брифинг о принятых мерах для предотвращения распространения коронавируса в Донецкой области. Об этом сегодня, 17 марта, сообщила пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Во время мероприятия директор департамента образования и науки Татьяна Сидашева опровергла слухи относительно обучения в июне и июле из-за внедрения карантина.

Также она добавила, что ознакомиться с онлайн-уроками для школьников можно на странице Департамента образования и науки облгосадминистрации в Facebook и на сайте Института последипломного педагогического образования.

Ранее сообщалось, что на временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области, несмотря на сложную обстановку с заболеванием гриппом, не вводят карантин в школах.