«Дія»: В Украине запустили тестирование электронного студенческого билета

В Украине в онлайн-сервисе государственных услуг «Дія», над которым работает Министерство цифровой трансформации Украины, запустили тестирование электронного студенческого билета. Об этом сегодня, 17 марта, сообщается на странице в Facebook онлайн-сервиса «Дія».

«Для Android отправили мейл с инструкцией от "Дії". Пользователи iOS, ищите мейл от TestFlight», – говорится в сообщении.

Тем, кто загружал приложение «Дія» ранее, его нужно удалить и установить по линку. Цифровой студенческий билет доступен только в бета-версии «Дії».

Для пользователей Android: если приложение недоступно – подождите, Google обновляет информацию. «Мы добавили вашу почту в список тестировщиков, но Google потребуется некоторое время, чтобы подтвердить доступ», – уточняется в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине в 2020-2021 учебном году правительство введет в тестовом режиме электронные билеты для учеников и студентов. Соответствующее решение было принято 18 декабря 2019 года на заседании правительства. Также сообщалось, что в течение 2020 года студенты высших учебных заведений и учащиеся профтеха Украины, в том числе Донбасса, получат возможность оформить электронные студенческие билеты с помощью онлайн-сервиса государственных услуг «Дія». Они будут полноценным аналогом обычного студенческого.

Напомним, онлайн-сервис государственных услуг «Дія» анонсировал ID-карту и загранпаспорт в смартфоне.