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Коронавирус: В Китае выяснили, люди с какой группой крови чаще заражаются

17.03.20 19:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Люди со II группой крови наиболее уязвимы и чаще других заражаются коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в статье группы китайских ученых, опубликованной на сайте предпринтов медицинских исследований Medrxiv, сообщает российское «РИА Новости».

Китайские ученые провели целевое исследование, чтобы выявить, существует ли связь между группой крови пациентов и их восприимчивостью к новому типу коронавируса. Они взяли образцы анализов 2 173 пациентов трех больниц из Уханя и Шэньчжэня, у которых был подтвержден COVID-19, из которых 206 образцов принадлежали скончавшимся от коронавируса людям.

Ученые сначала исследовали контрольную группу из 3 694 здоровых жителей Уханя и выяснили, что среди них 33,84% с I группой крови, 32,16% со II, 24,90% с III, 9,10% с IV. Тесты 1 775 зараженных пациентов больницы «Цзиньиньтань» (в том числе 206 скончавшихся) показали, что 25,80% были с I группой крови, 37,75% со II, 26,42% с III, 10,03% с IV.

Аналогичные результаты показали и исследования еще 398 пациентов из другой больницы Уханя и больницы в Шэньчжэне.

Итогом исследования стал вывод, что восприимчивость к COVID-19 в определенной степени зависит от группы крови: для людей со II группой крови он несколько опаснее, чем для остальных.

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