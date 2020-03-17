Донетчина: Как контактировать с местными властями дистанционно

Карантин, связанный с предотвращением распространения в Украине коронавируса COVID-19, станет проверкой готовности государственных сервисов к удаленной работе. На Донетчине госучреждения также переходят на дистанционное предоставление услуг, передает АКМЦ.

В условиях, когда городские советы временно отменяют приемы граждан, жители могут воспользоваться телефоном и электронной почтой, а также формами электронного обращения на сайтах.

Так, в Донецкую облгосадминистрацию можно написать электронное обращение. А также обратиться на горячую линию по телефонам: 0-800-507-506 и +380 (6264) 6-02-80. Кроме того, на сайтах городских советов можно найти формы обращения.

Помимо этого, на сайте Минсоцполитики есть возможность дистанционно подать документы на оформление субсидии онлайн и тут же получить ответ. Также, не выходя из дома, можно оформить назначение помощи при рождении ребенка.

Что касается остальных услуг, то придется лично идти в местное Управление труда и социальной защиты населения. Однако, предварительно следует позвонить на горячую линию. Номера телефонов и электронные адреса размещены на сайтах городских советов. Например, на сайте Краматорского городского совета.

Помимо этого, существенно уменьшить количество визитов в Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) можно, если вы решаете земельные вопросы. Электронные услуги предоставляет Госгеокадастр через удобный электронный кабинет. Отдаленно можно получить выписки из Государственного земельного кадастра о земельном участке и о нормативной денежной оценке земли, получить сведения о владельцах и пользователях земельных участков.

Онлайн можно записаться на прием для получения паспорта гражданина Украины. Телефоны ЦПАУ Донецкой области можно найти по ссылке.

Возможность решить большинство вопросов без личных визитов предоставляет и Пенсионный фонд Украины. Для этого нужно воспользоваться онлайн услугами на вебпортале. Здесь можно получить различные справки, подать заявление о назначении пенсии, рассчитать будущую пенсию, проверить сведения о своей трудовой деятельности и многое другое.

Для решения более сложных и личных дел, можно позвонить в контакт-центр по телефонам: 0-800-503-753, (044) 281-08-71, (044) 281-08-70, или написать по адресу: info@pfu.gov.ua.

Что же касается коммунальных предприятий, то в Краматорске управляющая компания «Ладис», которая обслуживает более 800 многоквартирных домов в Краматорске, временно прекратила прием граждан и предложила жителям дистанционное общение. Все службы будут работать, но заявки будут принимать только по телефону (на фото). Так, в главный офис компании можно обратиться по телефонам: 5 25 83, 066 342 74 78.