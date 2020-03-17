Переселенцы столкнулись с серьезными проблемами из-за ограничений на пересечение КПВВ, – правозащитники

Первый день действия принятого 15 марта приказа командующего Объединенных сил об ограничении пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) продемонстрировал, что были введены ограничения на пропуск с временно неподконтрольных украинской власти территорий внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), имеющих место жительства на подконтрольной территории Украины (этот адрес указан в справке о постановке на учет ВПЛ). Об этом сегодня, 17 марта, говорится в заявлении общественных организаций по поводу введенных ограничений относительно пересечения линии разграничения, сообщает пресс-служба Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»).

«Они не смогли выехать из оккупированных территорий даже в ситуации, когда нуждались в лекарствах, которые можно приобрести по рецепту только на подконтрольной правительству Украины территории. Возникли сложности с пропуском лиц, имеющих запланированные операции на подконтрольной территории: в ситуации, когда необходимо было эвакуировать лицо в тяжелом состоянии (женщина имеет регистрацию на оккупированных территориях, а ее сын, который приехал за ней – на подконтрольной). Так же в зоне риска оказались лица, не имеющие регистрации места жительства вообще (в частности, у значительного числа молодежи, получавших ID-карточку после начала конфликта)», – говорится в заявлении.

Кроме того, по информации правозащитников, уже сегодня возникли серьезные проблемы с путешествующими членами одной семьи (например, супругов), которые имеют регистрацию и на подконтрольной, и на неподконтрольных территориях. «Всего мы предоставили в течение вчерашнего дня 432 телефонные консультации по вопросам, связанным с новыми ограничениями пересечения КПВВ», – уточняется в сообщении.

Также сообщается, что общественные организации, занимающиеся вопросами защиты прав пострадавших от конфликта лиц, 14 марта обращались в Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также к вице-премьер-министру Украины – министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову с просьбой не вводить в связи с коронавирусом полный запрет пересечения КПВВ с временно неподконтрольными украинской власти территориями для граждан Украины, которые не имеют зарегистрированного места жительства на подконтрольной правительству Украины территории. «Мы считали и считаем, что такое решение является опасным, поскольку оно влечет за собой риски для жизни и здоровья наших граждан в оккупации и противоречит политике реинтеграции. Несмотря на это, вчера, 16 марта, в соответствии с приказом командующего Объединенных сил на КПВВ с временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, были введены ограничения относительно пересечения линии разграничения. В целом поддерживая решение правительства о принятии мер реагирования и превентивных мер для предупреждения распространения коронавируса в Украине, мы считаем, что введенные ограничения относительно пересечения границы временно оккупированных территорий будут иметь значительные негативные последствия для людей, проживающих в оккупации, которые еще вчера фактически не имели информации о том, что сегодня ограничения будут введены, а следовательно, не успели покинуть оккупированные территории до введения ограничений. Все эти вопросы требуют скорейшего решения», – заявляют правозащитники.

Как сообщалось ранее, карантин и введенные жесткие ограничения относительно пересечения линии разграничения неизбежно привели к большому количеству проблем на всех КПВВ Донбасса.

Также сообщалось, что вчера, 16 марта, сотрудники Гуманитарной миссии «Пролиска» задокументировали на пяти КПВВ Донбасса более 60 случаев, когда люди не смогли вернуться домой по своему фактическому адресу проживания.