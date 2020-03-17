Как выплачивают пенсии в Донецкой области

В Донецкой области учреждения Пенсионного фонда работают в обычном режиме, в помещениях проводится санитарная обработка. Об этом сегодня, 17 марта, шла речь во время брифинга о принятых мерах для предотвращения распространения коронавируса в Донецкой области, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

В частности, представители Пенсионного фонда сообщили, что выплаты пенсий проводятся своевременно, финансирование происходит в полном объеме.

Они также напомнили, что подавать заявления и документы в Пенсионный фонд теперь можно в электронном варианте, не выходя из дома.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что в Украине пенсионерам доплатят по 1 тыс. грн в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.