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Не больше 10: Какие перевозки останутся в Донецкой области на время карантина

17.03.20 20:34

С завтрашнего дня, 18 марта, с 12:00, запрещаются перевозки более 10 пассажиров в одном транспортном средстве, которое выполняет регулярные перевозки. Об этом сегодня, 17 марта, сообщил директор департамента развития базовых отраслей промышленности Артем Литвинов во время брифинга о принятых мерах для предотвращения распространения коронавируса в Донецкой области, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

«Согласно постановлению Кабинета министров Украины, с 18 марта с 12:00 до 3 апреля 2020 года временно прекращаются регулярные, нерегулярные транспортные перевозки по пригородному, междугороднему, межобластному сообщению, кроме перевозок автомобильным транспортом», – сказал Литвинов.

«Перевозки более 10 пассажиров в одном транспортном средстве, которое выполняет регулярные перевозки – запрещены», – добавил чиновник.

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