В ВООЗ порекомендовали препарат при симптомах коронавируса

Всемирная организация охраны здоровья (ВООЗ) рекомендует при симптомах коронавируса до консультации с врачом применять парацетамол. Об этом на брифинге в Женеве (Швейцария) заявил представитель ВООЗ Кристиан Линдмайер, передает «РБК – Украина» со ссылкой на информацию зарубежных СМИ.

По его словам, при подозрении на коронавирус не следует принимать популярный противовоспалительный препарат ибупрофен, так как на сегодня продолжается изучение его негативного влияния на инфицированных людей.

«Мы рекомендуем принимать парацетамол, а не ибупрофен в подозрительных случаях», – отметил Линдмайер.

Он подчеркнул, что это касается лишь приема лекарства до медицинской консультации.

Напомним, для граждан, которые чувствуют у себя симптомы ОРВИ или подозревают, что заболели коронавирусом COVID-19, разработан алгоритм действий.

Как сообщалось ранее, по данным МОЗ Украины, на 16 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 5 положительных результатов на COVID-19: в Черновицкой (4) и Житомирской (1, летальный случай) областях. В Донецкой области по состоянию на сегодня есть 4 новых подозрения на заболевание, вызванное коронавирусом, прежние 3 подозрения не подтвердились. В мире зарегистрировано 169 387 случаев заболевания COVID-19, из них 77 257 (45,6%) человек выздоровели.