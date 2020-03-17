Местные власти начали вводить жесткий карантин в городах Донбасса (Видео)

В Украине усиливают карантин из-за коронаривуса. Уже сегодня, 17 марта, по всей стране должны были закрыть кинотеатры и развлекательные центры. А в кафе и других заведениях питания может остаться только доставка на дом.

Так, сегодня кафе и развлекательные центры в Краматорске готовы были прекратить работу, но ждали приказа от руководства. «Мы же не отвечаем за это. Нам, если скажут, девочки, закрываемся, значит, мы закроемся», – сказала продавец в кафе быстрого питания.

«Мы закрываемся уже», – уверила администратор в детском развлекательном центре.

Кроме фаст-фудов и ресторанов закроют и столовые. «Закрываемся, когда будет уже точно объявлено. А так ждем», – пояснила продавец.

В некоторых супермаркетах уже есть пустые прилавки. Впрочем, повышенного спроса на крупы – пока нет. Купить продукты можно и на рынке. Горожане пережидают и не торопятся запасаться едой. «Я думаю, что все будет, привезут. Не надо паниковать, все будет хорошо», – считает краматорчанка.

«Ну, все равно же на улицу можно будет, и работать же магазины будут. Такого же быть не может. Банки работают», – добавил мужчина.

А вот пожилые люди пошли за покупками в масках, потому что слышали, что они больше всего находятся в зоне риска. «На улице мы снимаем, а были в магазине, в аптеке, везде одеваем», – сказала пенсионерка.

А в Луганской области посетителям государственных учреждений уже начали мерить температуру тепловизорами.

После обеда в Северодонецке почти все кафе, базары и магазины продолжали работать в обычном режиме. В троллейбусах пассажиров пока не считали, а кондукторы работали без защитных масок. «По букве закона так, чтобы там было 10, а не 11-12, пожалуй, это невозможно сделать, но сделать так, чтобы там не было одновременно 40-50 людей – это возможно. Я бы хотел обратиться ко всем, кто попытается воспользоваться ситуацией и заработать денег на человеческой беде. Все, кто будет поднимать цены, все службы такси или там перевозчики, я воспользуюсь своей возможностью руководителя ВГА и смогу доказать, что не надо, когда у людей беда, на этом наживаться», – заявил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

В Мариуполе, между тем, в общественном транспорте обрабатывали поручни. «На данном этапе пока влажными салфетками. Ждем дезинфицирующее средство, нам выдадут», – пояснила кондуктор Татьяна Мищенко.

Раз в сутки, после изменения, коммунальный транспорт моют и дезинфицируют специальными растворами. «Это порошок в бутылочках килограммовых. Он разводится в разных пропорциях. Первая пропорция – это 2%. Это для обработки с помощью пульверизатора. И второй – это обработка 1%, для обработки поручней и сидений, ручек», – рассказал начальник депо Александр Литвинов.

Некоторые кафе и магазины в городе перестали принимать посетителей. Но большинство заведений, которые должны быть под замком, – еще работали.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 11 марта утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. А на срочном заседании КМУ, которое созвал 16 марта президент Владимир Зеленский, был принят ряд важных решений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Источник: ТК «Донбасс»