В Украине лабораторно подтвердили 14 случаев коронавируса: Два человека умерли

В Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 2 летальных. Таковы данные по состоянию на 20:00 часов 17 марта, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

«По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и г. Киев (2)», – говорится в сообщении.

Уточняется, что сегодня, 17 марта, выявили один случай в Киевской области у 44-летнего мужчины, который был за границей. А также, 6 случаев в Черновицкой области: у 33-летней женщины (летальный); граждан в возрасте 31, 10, 18 лет; у двоих детей возрастом 1 год и 10 мес. и 6-ти месяцев. Все они контактировали с человеком, имеющим ранее подтвержденный случай заболевания.

В ЦОЗ отметили, что большинство людей, страдающих коронавирусом, переносят его, как обычную острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ). «Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем», – сказано в сообщении.

Инфографика: ЦОЗ

Так, Всемирная организация охраны здоровья (ВООЗ) оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет иметь таких последствий.

Напомним, в Украине заработала онлайн-карта распространения коронавируса по стране.