В Украине приостановлены все турниры по футболу

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение о приостановлении всех соревнований на территории страны. Об этом сегодня, 17 марта, сообщила пресс-служба организации.

«Исполком УАФ принял решение обязать соответствующих организаторов соревнований в период с 18 марта 2020 года до принятия иного решения по данному вопросу с учетом решений соответствующих органов государственной власти и рекомендаций УЕФА – приостановить проведение всех соревнований УПЛ, Кубка Украины, U-21 и U-19 УПЛ, ПФЛ, высшей лиги чемпионата Украины среди женских команд и Экстра-лиги, Кубка Украины по футзалу, ДЮФЛ, футзальних детско-юношеских соревнований и соревнований среди девичьих команд во всех возрастных категориях, всех соревнований по футболу и футзалу областного, районного и городского уровня», – сказано в сообщении.

Напомним, что Кабинет министров Украины на заседании 11 марта утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.