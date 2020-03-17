Слезы на перроне и скандалы в кассах: Что происходило сегодня на вокзалах Мариуполя (Видео)

Сегодня, 17 марта, – последний, на период карантина, день, когда была возможность уехать в нужном направлении. Завтра, 18 марта, междугороднее пассажирское автобусное и железнодорожное сообщение полностью прекратят. В Мариуполе сегодняшний день на вокзалах сопровождался слезами на перроне и скандалами в кассах.

Так, на междугороднем автовокзале люди пытались воспользоваться последней возможностью уехать. Жителю Волновахского района Сергею нужно было добраться до Никольского. Ехал он в одну сторону. По словам мужчины, на время карантина ему пришлось уволиться с работы. «Теперь будем сидеть дома, пока такая обстановка в стране. Страшно, нужно переживать за свое здоровье», – сказал он.

На вокзале не говорили, когда поедет последний автобус. Как и то, отменят ли какие-то рейсы в среду утром. Люди сдавали билеты. Здесь царила неопределенность. Кассиры молчали. «Сами толком не знают, они получат приказ письменный, тогда они смогут говорить. Теперь я его сдаю, теряю 250 гривен», – говорит мужчина.

Мариупольчанка Галина Кириченко хотела вернуть деньги за билеты. Автостанция Одессы возмещает ей всю сумму. Здесь же это делают неохотно. «Вернули 95 гривен. Сейчас мы приехали, 10 минут назад, уже вернули 240 гривен. Вот билет сам стоит 362 гривны», – сетует женщина.

Но если деньги возвращают хотя бы частично, то рейсы отменяют. Пенсионерка Мария Савченко едет домой в Камышеваху. Когда сможет вернуться в Мариуполь – не знает. «Нам, пенсионерам, все равно. Мы можем и не поехать. А есть же люди, которые работают в Мариуполе. В Мариуполе работают, живут там. Ездят каждый день. Это уже будет проблема. Неприятно это всем. Боимся тоже», – поделилась она.

На железнодорожном перроне пассажиры нервничали. За 10 минут до отправления отменили рейс на запад страны. Поезда начали отменять уже сегодня. Один из них – во Львов. Люди на вокзале были в отчаянии. Кто-то приехал в Мариуполь на похороны и теперь не может вернуться домой. А были пассажиры, которые собирались в Запорожье на лечение, но тоже оказались заблокированными в городе.

Мариупольчанин Александр Килинич должен был ехать домой харьковским поездом. Теперь он тоже не ходит. Парень собирался навестить родителей в Днепре. «Есть, получается, то киевский поезд вечерний. Может, идет до Днепра. Но его тоже могут отменить. Попробовать как-то уехать. Или дождаться других поездов. Не знаю, что сейчас делать, но ничего», – сказал он.

Здесь тоже была очередь в кассы. Все торопились сдать билеты. Но руководство вокзала отмечает, что компенсация будет позже. «А средства пассажиры смогут получить только после, в течение шести месяцев. Потому что сейчас нет наличных в кассах. Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы без взимания дополнительных сборов», – сообщила начальник железнодорожного вокзала Мариуполя Елена Французова.

Напомним, на срочном заседании Кабинета министров Украины, которое созвал 16 марта президент Владимир Зеленский, был принят ряд важных решений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщалось ранее, Укрзализныця временно приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение, начиная с 12:00 18 марта, а также вводит ограничения в работе железнодорожных вокзалов. О том, как вернуть деньги за билетов, которые отменены из-за введения карантина, читайте здесь.

Источник: ТК «Донбасс»