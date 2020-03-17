Коронавирус в Украине: Большинство людей переносят его как обычный ОРВИ

Большинство людей, которые инфицированы новым коронавирусом, переносят его как обычное острое респираторное заболевание (ОРВИ). Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины на своей странице в Facebook.

«Большинство людей, которые страдают новым коронавирусом, переносят его как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем»

По данным Всемирной организации охраны здоровья (ВООЗ), летальность от Covid-19 находится на уровне 3,4% .

В ЦОЗ напомнили правила для того, чтобы уберечься от инфицирования. Так, необходимо:

избегать контакта с людьми, имеющими симптомы ОРВИ (минимальная дистанция – 1,5 м);

не касаться лица, в том числе глаз, носа и рта;

термически обрабатывать продукты;

часто мыть руки в течение 20 – 40 секунд теплой водой с мылом или обрабатывать ладони антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

В случае появления первых симптомов ОРВИ необходимо безотлагательно обратиться к своему семейному врачу.

Также, в ЦОЗ отметили, что медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и люди, ухаживающие за больными.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 20:00 часов 17 марта в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев заболевания короновирусной инфекцией, из которых 2 летальных.

Напомним, в Украине заработала онлайн-карта распространения коронавируса по стране.