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В Москве умер Эдуард Лимонов

17.03.20 21:32

В России умер политик, писатель, сторонник «ДНР» Эдуард Лимонов. Об этом сообщил его помощник Дмитрий Сидоренко.

По его словам, это произошло сегодня, 17 марта. Причину смерти он не уточнил, сообщает российское интернет-издание «РБК».

О смерти Лимонова также в своем Facebook сообщил депутат Сергей Шаргунов. «Это, к сожалению, случилось примерно полчаса назад в больнице в Москве. Он до последнего был на связи, разговаривал, с ним можно было списываться. Оставался в здравом и ясном уме», рассказал Шаргунов.

Свою последнюю запись на Facebook Лимонов сделал 13 марта. В ней он рассказал, что заключил договор на издание своей новой книги «Старик путешествует».

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