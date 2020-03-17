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Пандемия коронавируса может длиться до двух лет, – немецкий институт

17.03.20 22:08
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Пандемия коронавирусной инфекции в мире может продолжаться около двух лет, распространяясь «волнами». Об этом заявил на пресс-конференции сегодня, 17 марта, глава Института Роберта Коха (Германия) Лотар Вилер, передает «Reuters».

Он отметил, что продолжительность пандемии будет зависеть от скорости разработки вакцины, а также от того, как много людей переболеют COVID-19 и получат от него иммунитет.

Как считает Вилер, в конечном итоге переболеть COVID-19 могут 60-70% населения Земли. Однако, каким будет уровень смертности, сказать пока нельзя.

По его словам, без строгих мер социального дистанцирования Германия может столкнуться с миллионами случаев заражения.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 20:00 часов 17 марта в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 2 летальных.

Напомним, в Украине заработала онлайн-карта распространения коронавируса по стране.

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