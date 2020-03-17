Карантин в Украине: В миграционной сфере действуют новые правила

Сегодня, 17 марта, Верховная Рада Украины приняла законопроект № 3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)». Из-за карантина в миграционной сфере вводятся новые правила. Об этом сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы (ГМС) Украины.

Так, в частности, законопроектом предусмотрено, что в связи с введением карантина к иностранцам и лицам без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в территориальные органы/подразделений ГМС Украины с заявлением о продлении срока пребывания на территории Украины и/или об обмене вида на временное/постоянное жительство, будет применяться административная ответственность за нарушение законодательства о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, если такие нарушения наступили в период или в результате установления карантина.

«Важно, что указанные нормы касаются исключительно иностранцев и лиц без гражданства, которые по состоянию на начало карантинных мероприятий находятся в Украине на законных основаниях», – говорится в сообщении.

Также предусмотрено, что оформление документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, в период введения карантина осуществляется по месту обращения лица.

Кроме того, на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), со дня объявления карантина останавливается течение сроков обращения за получением административных и других услуг и сроков предоставления этих услуг, определенных законом. Со дня прекращения карантина течение этих сроков продолжается с учетом времени, прошедшего до его остановки.

Также сообщается, что миграционная служба призывает граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства в период карантинных мероприятий воздержаться от посещения подразделений ГМС без необходимости.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 11 марта утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. А на срочном заседании КМУ, которое созвал 16 марта президент Владимир Зеленский, был принят ряд важных решений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.