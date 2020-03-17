COVID-19: Жителям Донецкой области рассказали, как вести себя во время карантина (Видео)

Жителям Донецкой области на время карантина, чтобы предотвратить распространение коронавируса COVID-19, советуют лишний раз не ходить в поликлинику, а если простудились – соблюдать определенные правила. «Скорые» будут ездить на вызовы к больным с лихорадкой, а семейные врачи будут обследовать пациентов на дому.

Теперь у диспетчеров «скорой» новый алгоритм действий в случае, если человек обращается с высокой температурой. Они задают пациенту ряд вопросов. Потому что, если заподозрят коронавирус, бригаде, которая поедет на вызов, надо будет подготовиться заранее. «У нас имеется индивидуальный такой пакет. Очки для индивидуальной защиты и отдельно вот маски-респираторы», – рассказала медик.

На подконтрольной украинской власти части Донецкой области работают примерно 180 бригад «скорой помощи». Четыре из них – забирают пациентов с подозрением на COVID-19. В каретах, где работают специалисты, лучшее оснащение. Такие машины более подготовленные для длительной транспортировки тяжелобольных. «Мы измеряем температуру, мы больного слушаем и в анамнезе выясняем что он все-таки приехал из заграницы или контактировал с людьми которые приехали из заграницы. То есть можем заподозрить у него коронавирусную инфекцию. Такого больного мы обязаны транспортировать в Константиновку», – объяснила фельдшер медицины неотложных состояний Наталья Евченко.

Сейчас, как отчитались в Центре экстренной медицинской помощи, бригады «скорой» готовы к работе в усиленном режиме. Но работать становится труднее. «Количество вызовов и обращений становится больше. Во-вторых, на скорой помощи работают тоже люди и они болеют, они уходят на больничный, их становится меньше», – сказал директор Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Кияшко.

Тех, кто почувствовал симптомы простуды, призывают сразу звонить семейному врачу и избегать мест большого скопления людей. «Ему не нужно идти отсиживать очередь где-то в поликлинике. Те пациенты, у которых повышена температура, у которых есть кашель, те симптомы, о которых мы все знаем, они будут обслуживаться семейными врачами на дому», – сообщил заместитель Славянского городского головы Юрий Подлесный.

Врачи же советуют на время воздержаться от плановых прививок или прохождения медкомиссий, потому что в медучреждениях карантин и не время.

Напомним, для граждан, которые чувствуют у себя симптомы ОРВИ или подозревают, что заболели коронавирусом COVID-19, разработан алгоритм действий.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 20:00 часов сегодня, 17 марта, в Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 2 летальных.

Источник: ТК «Донбасс»