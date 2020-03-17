Коронавирус: Что предпримут на Луганщине

К тем, кто станет спекулировать на ситуации, будут принимать меры в соответствии с украинским законодательством. Об этом заявил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай сегодня, 17 марта, во время брифинга.

«С сегодняшнего дня действует мое распоряжение о достаточно жестких ограничениях в области. Мы принимаем меры для предотвращения распространения этой болезни на территории Луганщины. Результаты экспресс-тестов, которые уже проведены, являются негативными. Заболевших коронавирусом у нас нет. Однако мы и в дальнейшем должны заботиться о безопасности людей», – отметил Сергей Гайдай.

Он отметил, что жесткий подход к противодействию коронавирусу в Китае позволил довольно быстро преодолеть пик распространения вируса, а либеральный – Европе привел к крайне негативным последствиям.

Поэтому, отныне в области закрываются все места общественного питания. По желанию владельцев будет организована доставка еды. Подлежит закрытию уличная торговля, в частности, на рынках и ярмарках. Ограничено передвижение в маршрутках до 10 человек. Передвижение людей в большом количестве будут контролировать правоохранительные органы.

Важно, что аптеки, банки, продуктовые магазины, АЗС будут работать и в дальнейшем.

Также в «Укрпочту» и «Новую почту» будут направлены обращения об ограничении нахождения в этих помещениях не более 3-4 посетителей одновременно.

Жители области старше 65 лет будут находиться под регулярным наблюдением работников служб социальной защиты. «Только жесткий контроль позволит удержать ситуацию в области. К перевозчикам и предприятиям торговли, которые будут поднимать цены в этот период, будут приняты меры в соответствии с украинским законодательством», – отметил Сергей Гайдай..

Он акцентировал, что сейчас больницы обеспечиваются всеми необходимыми средствами защиты. «Также ожидаем от Министерства здравоохранения дополнительную партию защитных костюмов и аппаратов искусственной вентиляции легких. Средства индивидуальной защиты в достаточном количестве в лечебные учреждения передадут уже сегодня. К концу недели получим и экспресс-тесты – в Украину должно поступить 10 млн таких тестов, которые направят в регионы», – сказал Гайдай