В «ДНР»: Что должны делать перевозчики из-за коронавируса

На неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области «министерство транспорта ДНР» разработало для перевозчиков рекомендации по соблюдению профилактических мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщают местные интернет-ресурсы, в рекомендациях сказано, что при проведении регулярных осмотров водителей нужно обращать особое внимание на их здоровье и не допускать к работе сотрудников с симптомами респираторного заболевания, шоферы должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, антисептиками и проводить дезинфекцию рук.

Также предписывается по окончании рабочей смены или не менее двух раз в сутки проводить в автобусах влажную уборку, проветривание, а также дезинфекцию салона. При выявлении пассажиров с симптомами коронавирусной инфекции проводить обеззараживание транспортных средств.

Напомним, что на подконтрольной украинской власти териитории Донецкой области с завтрашнего дня, 18 марта, с 12:00, запрещаются перевозки более 10 пассажиров в одном транспортном средстве, которое выполняет регулярные перевозки.