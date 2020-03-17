На Луганщине будут судить экс-депутата за организацию «референдума ЛНР»

На Луганщине сообщили о подозрении экс-депутату Таловского сельского совета Станично-Луганского района за участие в псевдореферендуме по провозглашению независимости «ЛНР» в 2014 году. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что бывшего депутата сельсовета подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Как установило следствие, 11 мая 2014 года депутат приняла участие в организации и проведении незаконного «референдума» по поддержке «акта о государственной самостоятельности ЛНР».

«В составе "членов избирательной комиссии" женщина проводила учет людей, выдавала "бюллетени", следила за процессом и порядком голосования на "избирательном участке", располагавшемся на территории села Благовещенка Станично-Луганского района. Результаты псевдореферендума на этом "участке" были переданы в "центральную избирательную комиссию" для провозглашения независимости "ЛНР"», – говорится в сообщении.

Уточняется, что максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.