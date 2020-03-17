Пандемия коронавируса: Как гражданам Украины вернуть деньги за отмененное путешествие

У многих граждан Украины были отменены запланированные заранее туристические поездки за границу из-за пандемии коронавируса в мире. Большинство авиакомпаний возвращают деньги за билеты, однако, с турфирмами все не так просто. В каких случаях средства за отмененную поездку вернут, а когда надеяться на это не стоит, рассказал юрист Анатолий Рыбачок, передает «Слово і Діло».

По его словам, чтобы понять, имеет ли турист право на возврат денег, надо смотреть его договор с турагентом, определяющим права и обязанности турагента, туроператора и туриста. Когда турист покупает услугу, он о чем-то договаривается, платит деньги и соглашается на условия, определенные в договоре между турагентом и туристом. От этого будет зависеть, вернут ли ему деньги.

«Чаще всего деньги возвращаются турагентом, то есть со счета турагента на счет туриста. Что касается вероятности возврата средств, то в каждом конкретном случае все будет зависеть от того, как договорятся стороны, а если не договорятся, то какую позицию займет суд, где стороны будут решать свой спор», – рассказал юрист.

Он отметил, что вернуть деньги возможно, если турагент договорится с туроператором, а тот, в свою очередь, с авиакомпанией и принимающей стороной за рубежом. Но этого почти никогда не происходит. Каждый заботится о своих интересах.

В то же время, подчеркнул юрист, Верховная Рада признала карантин и ситуацию с коронавирусом основанием для форс-мажора. Также туроператоры и авиакомпании могут получить в Торгово-промышленной палате Украины справку о том, что коронавирус является форс-мажором и именно это помешало предоставить услугу. Каждый отдельный туроператор должен обращаться лично для получения такой справки.

Тогда туроператор может не возвращать деньги, но это не освобождает его от выполнения своих обязательств. Это означает, что в будущем, когда пройдет карантин и все наладится, туроператор должен предоставить услугу в полном объеме.

Как рассказал Анатолий Рыбачок, если турист согласится просто перенести поездку, то он сможет поехать, возможно, в другую страну и даже на более выгодных условиях. Но чуть позже. А если турист не захочет договариваться, то может вообще ничего не получить. Конечно, законодательство прежде всего защищает интересы туриста, впрочем, специфика отношений построена таким образом, что «принципиальные» туристы не часто добиваются правды.

Однако, уточнил юрист, есть нюанс: если поездка переносится, например, на высокий сезон, когда цены выше, чем в начале сезона, придется доплатить за тур. Договоренности могут изменяться в зависимости от того, как турист будет договариваться с турагентом, а тот – с туроператором, и далее – с принимающей стороной.

В том случае, если турист сам отказался от поездки из-за потенциальной опасности для него, многое будет зависеть от того, какие в договоре прописаны обязательства обеих сторон. «Если в договоре прописано, что отмена поездки по инициативе туриста влечет за собой определенные штрафы или невозможность возврата стоимости услуги, тогда, к сожалению, в этой ситуации турист теряет деньги», – заметил Рыбачок.

Он добавил, что туроператоры и другие игроки рынка за последние 15 лет настолько отшлифовали свои договоры, что несут минимальные штрафы и потери. Как правило, в договоре прописывается, что если туроператор осуществляет рейс, а человек физически может туда доехать, то он должен ехать. Если турист не хочет ехать, пусть даже из соображений здравого смысла, то это объясняется, как отмена поездки по инициативе туриста.

По словам юриста, в подавляющем большинстве авиакомпании возвращают деньги за забронированные билеты, если сами отменяют рейсы. К тому же, есть определенные положения, предусматривающие ответственность авиаперевозчиков в случае отмены рейсов на разные направления. Если авиаперевозчик отменяет рейс менее чем за 2 недели до момента рейса, и не предлагает замену, то кроме возврата денег за билет, он должен уплатить штраф в размере 250 евро каждому туристу. Эта сумма может быть больше в зависимости от дальности перелета.

«В ситуации с коронавирусом авиакомпании скорее всего также получат справки о форс-мажоре. Есть распоряжения правительств разных стран, запрещающие летать в эти страны. Словения, например, одной из первых закрыла границы, несмотря на то, что там находились даже транзитные туристы», – пояснил Рыбачок.

Как советует юрист, в суд имеет смысл обращаться, когда речь идет о значительной сумме убытков. «В таком случае придется обращаться к адвокату, подсчитывать сумму ущерба, и, если тур был отменен без альтернативных предложений, ситуация максимально на стороне туриста, тогда можно обращаться в суд за возмещением», – констатирует специалист.

Он акцентировал, что туроператоры в таких случаях будут до последнего предлагать какие-то альтернативы, возможность другой поездки с доплатами. Как правило, это менее затратно, чем судебный процесс. Об этом свидетельствует статистика выигрышных дел туристов против туроператоров. И она довольно скромная, если не сказать минимальная. Туроператоры выигрывают чаще, а иски признаются безосновательными.

Как советует Анатолий Рыбачок, прежде, чем обращаться в суд, надо учесть, что придется платить судебный сбор, тратиться на адвоката и терять драгоценное время. «Возможно, выгоднее будет пытаться договариваться с туроператором на своих условиях, потому что есть большая вероятность остаться ни с чем», – порекомендовал юрист.