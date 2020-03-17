Коронавирус в Украине: Врач рассказала, возможен ли длительный инкубационный период

Средний инкубационный период коронавируса – 5 дней, 14 дней – это крайний период. Об этом рассказала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко, передает «УНН».

«Иммунная система разная, я читала, что может быть инкубационный период до 37 дней, но это может быть повторное заражение. Средний инкубационный период COVID-19 – это 5 дней, 14 – это уже крайний период. Если ты не заболел через 14 дней, то 99,9%, что уже не заболеешь», – пояснила врач.

По ее словам, вероятность того, что большинство украинцев уже переболели, не заметив коронавирусной инфекции или приняв ее за грипп – незначительна.

«Пока мало человек переболели, это еще первые случаи», – сказала Алла Мироненко.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 20:00 часов 17 марта в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 2 летальных.

Напомним, в Украине заработала онлайн-карта распространения коронавируса по стране.