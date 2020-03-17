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Стало известно, как будут контролировать число пассажиров в транспорте

17.03.20 22:52

Водители и полиция будут контролировать количество пассажиров в наземном общественном транспорте. Об этом сегодня, 17 марта, во время брифинга рассказал заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«В первую очередь, это обязанности водителя. Если пассажиры не будут слушаться водителя, он имеет право вызвать полицию. С полицией проводят определенный инструктаж, она будет готова отзываться на каждый такой вызов. Полиция обещает обеспечить своих патрульных в топ-местах посадки, чтобы обеспечивать правопорядок», — отметил Ляшко.

Напомним, что на срочном заседании Кабинета министров Украины, которое созвал 16 марта президент Владимир Зеленский, был принят ряд важных решений для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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