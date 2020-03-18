В режиме онлайн: Как школьники Мариуполя обучаются в виртуальных классах (Видео)

В Мариуполе, несмотря на карантин, школьники ежедневно изучают новые темы и выполняют домашние задания. Занятия для них продолжаются в режиме онлайн.

Так, школе № 63 Мариуполя для учеников организовали онлайн уроки, которые проходят по расписанию, как в школе. Для того, чтобы выполнить задание школьники заходят в специальное интернет-приложение, где все учащиеся и педагоги имеют собственные аккаунты.

В приложении преподаватели публикуют теоретические материалы и практические упражнения. Школьники сначала изучают материал, а потом закрепляют знания. Когда ученик изучил тему и прошел тест, – это сразу увидит учитель.

Как рассказал одиннадцатиклассник школы № 63 Александр Аганцев, лучше выполнять задания вовремя. «Кто-то делает это каждый день, кто-то в один день проходит весь материал. Но я лично стараюсь делать каждый день, но понемногу», – рассказывает школьник.

Ежедневно педагоги размещают интернет-материалы по нужным темам: видео-уроки, конспекты, графики. Однако, по их словам, учебной базы не хватает. «Искала видеоурок по синтаксису для 5 класса и, честно говоря, не нашла такой, который бы меня удовлетворил. Конечно, я попробую сама это сделать. То есть, записать самостоятельно этот видеоурок», – говорит заместитель директора ООШ № 63 Наталья Шкуринская.

В школе № 63 элементы дистанционного обучения ввели еще зимой. До этого учителя прошли специальные курсы. Поэтому обучение с помощью интернет-приложений используют не только во время карантина. «Именно ученики нас подтолкнули к тому, чтобы использовать приложения во время образовательного процесса. Если это тесты, то тесты неодинаковые для каждого ребенка. То есть, они меняются самой системой, и списать друг у друга ученики не могут», – пояснила директор ООШ № 63 Татьяна Экзархо.

Сейчас в таком режиме работают почти все школы Мариуполя. Карантин в учебных заведениях продлится до 3 апреля.

Источник: ТК «Сигма»