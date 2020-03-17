Флешмоб и спортивные игры: В «ДНР» игнорируют угрозу коронавируса (Фото)

На временно неподконтрольной территории Донецкой области продолжают игнорировать рекомендации всего международного сообщества по борьбе с мировой угрозой коронавируса и проводят массовые политические мероприятия, направленные на политическую интеграцию жителей ОРДЛО* с РФ. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает «Восточная правозащитная группа» на своей странице в Facebook.

Правозащитники сообщают, что:

16.03.2020 в Макеевке был проведен флешмоб, посвященный аннексии Российской Федерации АР Крым (НВФ называют это – «воссоединением»). В мероприятии приняло участие более 320 человек;

17.03.2020 в г. Донецк проведено заседание так называемого молодежного совета «ДНР». В мероприятии приняло участие более 110 человек.

17.03.2020 в г. Донецк открылись спортивные соревнования под названием: ІІІ «Республиканские» спортивные игры среди студентов. Участие в мероприятии приняло более 100 человек.

«Как мы видим, несмотря на массовые обращения в медицинские учреждения ОРДО с диагнозами ОРВИ, пневмонией и гриппом, НВФ "ДНР" не отменяет проведение массовых мероприятий, что является угрозой для распространении пандемии короновируса», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» продолжают проводить массовые мероприятия, несмотря на угрозу коронавируса.