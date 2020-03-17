Запрет на въезд в Россию иностранцам: Будут ли пускать из «ДНР»

На сегодня, 17 марта, не было никаких изменений в порядке въезда в Россию из «ДНР». Об этом пишут местные интернет-ресурсы.

«"На данный момент изменений в порядке въезда жителей Донецкой народной республики на территорию Российской Федерации нет", – заявили в телефонном разговоре специалисты Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области», – сказано в сообщении.

Также «Восточная правозащитная группа» на своей странице в Facebook сообщила, что им известно, что РФ не будет закрывать границу с территориями ОРДЛО*. «На данный момент КПП на границе ОРДЛО И РФ работают в штатном режиме», – отмечают правозащитники.

Ранее сообщалось, что в РФ приняли решение об ограничении въезда в страну иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь, с 18 марта.

* ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей