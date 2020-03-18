Консультативный совет – часть российского плана по снятию санкций, – эксперт

Россия всегда будет пытаться сочетать отмену санкций и сохранение контроля над Донбассом и Крымом. А для этого ей жизненно важно, чтобы она из агрессора превратилась в посредника. Такое мнение высказал журналист и политический комментатор Виталий Портников, передает «Радио Свобода».

«На фоне трагических известий из целого ряда стран мира и первой жертвы пандемии коронавируса в Украине, новость о продлении европейских персональных санкций против России прошла почти незамеченной. Однако эти санкции против физических и юридических лиц были продолжены практически автоматом, без каких-либо серьезных дискуссий в Совете ЕС. И это – еще одно доказательство того, что санкции против России – как персональные, так и секторальные – стали практически рутиной», – отмечает Портников.

По его словам, еще несколько лет назад европейские политики обсуждали варианты отмены этих санкций – от полного до «постепенного», в случае уступок по Донбассу. И сейчас многие призывают «дать России шанс», как сказал президент Франции Эммануэль Макрон. Однако санкций это не касается. Нет никакого реального продвижения по урегулированию ситуации в Украине – нет и отказа от санкций.

«Не стоит думать, что руководство это не беспокоит. Беспокоит. Можно сколь угодно долго утверждать, что российская экономика адаптировалась к санкциям. Однако то, что она несет ощутимые потери от западного экономического давления, очевидно. Как, впрочем, и то, что российские чиновники не хотят, чтобы их ограничивали в передвижениях. Что дала сбой любимая модель российской номенклатуры – "зарабатываем" в России, тратим и вкладываем – в цивилизованном мире», – говорит эксперт.

Он также добавил, что более актуальным ущерб от санкций становится сейчас, в эпоху нового серьезного снижения цен на нефть. И в ситуации, когда пандемия коронавируса может серьезно сказаться на темпах роста китайской экономики, не оставит России особого выбора с точки зрения сотрудничества с Соединенными Штатами и Европейским Союзом.

Портников считает, именно потому, что процедура продления санкций стала рутиной, Кремль продолжит прилагать усилия для их отмены. Более того, в ближайшее время эти усилия могут стать еще более серьезными: того требуют текущие экономические интересы.

«Однако при этом Россия всегда будет пытаться сочетать отмену санкций и сохранение контроля над Донбассом и Крымом. А для этого ей жизненно важно, чтобы она из агрессора превратилась в посредника. Чтобы Владимир Путин мог доказать западным лидерам, что Россия больше в конфликте не участвует, что теперь Киев проводит самостоятельные прямые переговоры с "местными властями" оккупированных территорий. Принятое в Минске решение о создании "Консультативного совета", в котором представители украинской власти должны проводить консультации с представителями "особых районов" следует рассматривать именно как часть российского плана по отмене санкций, а вовсе не как путь к деоккупации», – резюмировал эксперт.