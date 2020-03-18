Карантин в Мариуполе: Дезинфекция, доплаты медикам и продуктовые наборы пенсионерам

В Мариуполе закупят дополнительное оснащение для больниц, установят надбавки медработникам и сохранят зарплаты бюджетникам, а пенсионерам старше 75 лет в период карантина выдадут продуктовые наборы. Об этом на заседании городской противоэпидемической комиссии заявил мэр Вадим Бойченко, передает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Учитывая мировую практику и статистику заболевания, была смоделирована возможная ситуация. Исходя из этого, мы разработали пошагово алгоритм действий для предотвращения возникновения коронавируса в Мариуполе. Медучреждения полностью подготовлены. Необходимое оборудование уже есть. Однако превентивно закуплено еще дополнительное оснащение», – подчеркнул Бойченко.

По информации горсовета, на дополнительные закупки медикаментов из городского бюджета выделено более 2,5 млн грн. Больницы обеспечены 45 аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородными концентратами, с 14 по 28 апреля ожидается поставка еще 17 аппаратов ИВЛ, в областной больнице интенсивной помощи также есть 12 таких аппаратов. Кроме того, в городе ожидается поставка двух специализированных аппаратов–анализаторов, которые позволят идентифицировать вирусы. Также до 28 марта должно поступить 5 тыс. экспресс-тестов.

Вадим Бойченко сообщил, что медики, работающие в инфекционных отделениях, получат надбавки в размере до 200% зарплаты. Сотрудникам учреждений образования, культуры, спорта за период карантина выплатят среднюю заработную плату. Мариупольским пенсионерам старше 75 лет сотрудники соцслужб закупят и принесут продуктовые наборы.

«Особенно важно сейчас поддержать медицинских работников, которые находятся "на фронте" борьбы с вирусной угрозой. Они в наибольшей зоне риска. Надо их поддержать и показать их важность для всех нас. Также необходимо обеспечить всем необходимым людей пожилого возраста, которые должны быть защищены и получить все необходимое, не выходя из дома», – отметил мэр.

Кроме того, заместитель городского головы Мариуполя Михаил Когут сообщил, что для противодействия распространению коронавирусной инфекции коммунальные службы ежедневно обрабатывают подъезды городских многоэтажек дезинфицирующими средствами, передает «MRPL.CITY».

По его словам, на сегодня порядка 500 работников ЖКХ приступили к обработке 5 тыс. подъездов. Дезинфекцию ступеней, перильных ограждений и лифтов будут проводить ежесуточно. Также заместитель мэра добавил, что в дальнейших планах у коммунальных служб – обработка пешеходных маршрутов и тротуаров.