В период карантина ренсии и соцвыплаты переселенцам будут начисляться в полном объеме, – вице-премьер

Введение в период карантина запрета на пересечение линии соприкосновения через контрольные пункты въезда/выезда (КПВВ) на Донбассе по справке переселенца не скажется на начислении пенсий и социальных выплат. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает пресс-служба МинВОТ.

Он отметил, что профильное министерство «понимает озабоченность» общественных организаций и правозащитников относительно возможных трудностей при временном ограничении на передвижение через КПВВ жителей временно неподконтрольных территорий и граждан, имеющих справки о постановке на учет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«Только началось обсуждение решений по возможному введению ограничений на КПВВ, Минреинтеграции сразу вышло с инициативой временно приостановить действие требования к ВПЛ подтверждать фактическое нахождение на подконтрольной территории в течение 60 дней. Мы понимаем, что это в основном пенсионеры, которые входят в группу риска и являются наиболее уязвимыми к коронавирусу. Сейчас решение об отмене этого требования уже принято», – сказал Резников.

«Людям не надо делать никаких дополнительных действий, пенсии и социальная помощь будут начисляться автоматически и в полном объеме, эти средства можно будет свободно получить по окончании карантина, или же пользоваться банковской картой – безналичными средствами, банковские карты в коем случае не будут блокироваться», – подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что ограничение передвижений – это критически необходимая, вынужденная и временная мера, призванная сдержать распространение эпидемии коронавируса, который является наиболее опасным для пожилых людей.

«Мы видим, что другие страны вводят более жесткие ограничения. Но пока считаем настоятельно необходимым хотя бы ограничить передвижение людей по стране. Мы понимаем, что быстрое введение ограничительных мер, когда не все граждане успеют завершить дела и полностью подготовиться, создаст неудобства. Но другого варианта, чем действовать немедленно, просто нет. Статистика в странах Европы свидетельствует, что за сутки количество инфицированных и погибших может удваиваться, вирус распространяется очень быстро. Поэтому Украина вынуждена действовать», – резюмировал Резников.

Напомним, правозащитные организации заявили, что переселенцы столкнулись с серьезными проблемами из-за ограничений на пересечение КПВВ на Донбассе, введенных на период карантина.