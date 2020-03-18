«Душить добром»: Режиссер раскрыл концепцию телеканала для неподконтрольных территорий

Режиссер сериала «Слуга народа» Алексей Кирющенко, который консультирует вновь созданный телеканал для неподконтрольных территорий «Дом», заявил, что главной концепцией канала будет тема примирения, передает «Бабель».

«У нас нет концепции войны. Нужно прекращать борьбу то за запад, то за восток. Надо душить добром и искать общие ценности [совместных] героев. Кто против исторического сериала о казачестве, о борьбе за независимость от Пилипа Орлика до наших дней? Он объединит и запад, и восток, только денег надо много, а их нет», – рассказал Кирющенко.

Вместе с тем, режиссер считает, что «искусство – вне политики» и в качестве примера привел ситуацию с развлекательным контентом на российском телевидении.

«На телеканале «Россия» есть понятное для всех "мыло" – предал, умер, попал в беду. Есть украинский "Голос" и есть русский. Зачем искать в российском шоу "Голос" пропаганду Кремля? У них есть украинские песни – и зал им радуется. "Слава Путину" там не кричат», – отметил Кирющенко.

Также, по мнению режиссера, к созданию контента телеканала «Дом» необходимо привлекать лидеров мнений, о которых можно было бы создавать документальные фильмы и передачи. «Такой развлекательный аспект работает на идею примирения», – подчеркнул он.

Напомним, 2 марта состоялась презентация государственного телеканала для жителей временно неподконтрольной украинской власти части территорий Донбасса и аннексированного Крыма «Дом», который будет доступен к просмотру только на неподконтрольных территориях.