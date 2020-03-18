Люди скупают доллары: В НБУ объяснили причины перебоев с валютой

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что в ближайшие дни ситуация с наличной иностранной валютой в украинских банках улучшится, в данное время во многих банках ее нет. Причиной тому послужила отмена авиасообщения и валютная паника среди населения. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает «МинФин».

Он заверил, что Нацбанк делает все возможное, чтобы ликвидировать перебои с валютой. Регулятор сотрудничает с украинскими коммерческими банками, иностранными, а также с центральными банками Европы и США, чтобы восстановить канал поставки иностранной валюты.

Чурий отметил, что украинские банки пополняли кассы, как правило, транспортируя наличность из-за рубежа пассажирскими авиарейсами. Поскольку на сегодня введено ограничение этих рейсов, банки столкнулись с форс-мажорной ситуацией. Население активно выкупает валюту. На прошлой неделе и в понедельник объем выкупленной валюты составил примерно 300 млн. долл.

По словам замглавы НБУ, 17 марта уже были первые рейсы, которые доставили иностранную валюту. В ближайшие дни предвидится еще одна поставка большого объема наличной иностранной валюты. Следовательно, ожидают в НБУ, наличные будут завозиться в Украину уже более регулярно.

Срочно выкупать доллары украинцам не советуют: «В период паники могут завысить курс до максимума. Но важно понимать, что это игра спекулянтов, а не реальных участников рынка. Нужно сохранять здравый смысл и не бежать менять доллары. Это лучше сделать после того, как спадет паника», – считают в НБУ.

В целом в Нацбанке заверили, что банковская система страны продолжает работать в обычном режиме, и такая ситуация будет сохраняться и в дальнейшем, в том числе и в регионах, в которых введен режим чрезвычайной ситуации. Финансовая система сегодня является достаточно устойчивой, имеет запас капитала и ликвидности.

В то же время НБУ призывает население соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Минздрава и без необходимости не посещать банковские отделения, в том числе для снятия наличных средств со счетов, осуществления платежей или обмена валют,. Также рекомендуют избегать пользования наличными деньгами – как гривнами, так и валютой, – которые потенциально могут быть носителем вируса.

Ранее сообщалось, что гривневая наличность, которая поступает в центральное хранилище НБУ, будет храниться там две недели из-за опасности заражения сотрудников коронавирусом.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19.