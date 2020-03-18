Сдетонировала неразорвавшаяся мина: В «ДНР» заявили о ранении мужчины в Донецке

На западной окраине неподконтрольного украинским властям Донецка мирный житель получил ранения в результате детонации ранее неразорвавшегося боеприпаса. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Инцидент произошел 17 марта. «Мужчина 1964 года рождения на своем земельном участке во время уборки в результате детонации неразорвавшегося боеприпаса получил осколочные ранения», – утверждают в «ДНР».

Там добавляют, что, по предварительным данным, сдетонировала неразорвавшаяся мина калибром 120 мм. Точное место инцидента не сообщается.

«Пострадавший доставлен в больницу Донецка, где ему оказана медицинская помощь», – уверяют в «республике».