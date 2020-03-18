В случае неявки участникам пробного ВНО не вернут деньги, но раздадут материалы

В случае неявки участникам пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) не вернут деньги, но могут выдать комплект материалов, если участники обратятся в пункты проведения тестирования. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) в ответ на информационный запрос УНН.

«Возврат средств участникам пробного тестирования не предусмотрен, поскольку уже осуществлены мероприятия по подготовке и проведению пробного ВНО (печать тестовых материалов, созданы рабочие места для участников и т.д.). В случае неявки участник имеет право получить комплект(ы) материалов пробного ВНО, обратившись в течение трех рабочих дней (учитывая день тестирования) в пункт проведения пробного ВНО», – сказано в ответе на запрос.

Также сообщается, что узнать адрес пункта проведения пробного ВНО можно в приглашении.

Согласно данным сайта УЦОКО, стоимость пробного ВНО зависит от региона Украины и составляет от 138 до 150 гривен.