Вы должны знать правду: В Донецке показали, какие продукты есть в продаже (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал и рассказал, что сейчас происходит в городе.

«Вы должны знать правду», – отметил он, комментируя распространяющуюся панику, связанную с новым типом коронавируса.

Дончанин прогулялся по парку Щербакова. В парке немного отдыхающих, и все – без масок. «Что касается продуктов в магазинах. В основном люди преклонного возраста скупают все: крупы, сахар, туалетную бумагу. Из молодежи я практически никого не вижу, чтобы затаривались по 10-20 пачек круп», – сообщил «Виконста».

Житель Донецка высказал свое мнение, заключающееся в том, что закупать массу продуктов не имеет смысла. В частности, он отметил, что в крупах может завестись мошка, которая испортит продукты и их придется выбросить.

Дончанин зашел в расположенный возле цирка «Космос» супермаркет «Молоко». «Вся парковка заставлена… Не паникуйте, еды хватит… Людям, которым действительно нужно купить что-то – они не купят, потому что все разгребли из-за этой паники», – сказал он.

В магазине фрукты и овощи на прилавках есть, есть также соки, консервы, мясо. «Все, как обычно, есть в наличии… Полки полные», – сообщил дончанин.

Также он продемонстрировал крупы и макароны на полках – есть в том числе и недорогая продукция. Есть крупы и на развес. Кроме традиционных гречки, риса, овсянки, в продаже имеются чечевица, булгур и др. Сахар и мука расфасованы не только в маленькие упаковки, но и в мешки.

Колбасы, сыры, хлебобулочные изделия также имеются в наличии. «Покупайте – что хотите», – сказал житель Донецка.

При этом очереди к кассам есть.